सिरमौर: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर नाहन के कालीस्थान मंदिर में जयराम ठाकुर ने किया हवन-यज्ञ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को नाहन के ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा निरंतर राष्ट्रसेवा की कामना की। जयराम ठाकुर ने सबसे पहले कालीस्थान मंदिर में मां काली के चरणों में शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित हवन-यज्ञ में भाग लिया और पूर्ण आहुति डाली। हवन के माध्यम से देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई। हवन-यज्ञ के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है तथा विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके तहत प्रदेश को सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं मिली हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक और संवैधानिक जीवन के समर्पित वर्षों के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश और प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर सेवा गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बुधवार शाम अपने-अपने घरों में आशीर्वाद का दीया जलाएं। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना करने की अपील की। कालीस्थान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पूजा-अर्चना और हवन-यज्ञ के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया।

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