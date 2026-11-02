{"_id":"6ae86724995cb267aa05a192","slug":"video-inauguration-of-the-maa-mahagauri-durga-temple-at-the-6th-irbn-dhaula-kuan-complex-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: छठी आईआरबीएन धौलाकुआं परिसर में मां महागौरी दुर्गा मंदिर का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला सिरमौर के धौलाकुआं स्थित भारतीय छठी रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) परिसर में नवनिर्मित मां महागौरी दुर्गा मंदिर का अहोई अष्टमी के अवसर पर शुभारंभ किया गया। धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। समारोह में बटालियन के उपकमान प्रवीर ठाकुर सहित अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। मंदिर में मां दुर्गा के अलावा शिवलिंग, राधा-कृष्ण, हनुमान और भैरव देव की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन बटालियन परिवार के सामूहिक सहयोग से किया गया। आईआरबीएन के इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने बताया कि मंदिर का निर्माण हिमाचल प्रदेश पुलिस परिवार के योगदान और सामूहिक प्रयासों से हुआ है। मंदिर आम लोगों के लिए प्रतिदिन सुबह आठ से शाम आठ बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है।

... और पढ़ें