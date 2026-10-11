{"_id":"6acb4c97f4964fa5e10dfe33","slug":"video-himachal-transport-pensioners-pending-dues-protest-nahan-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: हिमाचल परिवहन के पेंशनरों का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, लंबित देयकों पर आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला सिरमौर की मासिक बैठक रविवार को नाहन के रीनताल स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित वित्तीय देयकों और मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जताई। मंच ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगामी समय में आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बैठक की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर ने की, जबकि संचालन महासचिव हरशरण शर्मा ने किया। इस दौरान पेंशनरों ने लंबित महंगाई भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों और आयु के आधार पर देय वित्तीय लाभों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लंबित डीए की किस्तें जारी करने की मांग बैठक में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर लंबे समय से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तें जल्द जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलनी चाहिए। पेंशनरों ने यह भी मांग उठाई कि 65 से 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय वित्तीय लाभ और भत्तों का भुगतान जल्द किया जाए। हर महीने की पहली तारीख को पेंशन देने की मांग मंच ने परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। पदाधिकारियों के अनुसार, समय पर पेंशन मिलने से बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्चों और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी। बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबे समय से लंबित रहने पर भी चिंता जताई गई। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि कई पेंशनर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान नहीं होना उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का जल्द निपटारा करने की मांग की। डीए की 8 प्रतिशत किस्त के आदेश का उठाया मुद्दा बैठक में मंच ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा महंगाई भत्ते की 8 प्रतिशत किस्त जारी करने संबंधी आदेशों का भी हवाला दिया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार और प्रबंधन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर पेंशनरों ने नाराजगी जताई और आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की मांग की। मंच ने दोहराया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी समय में आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। बैठक में ये सदस्य रहे मौजूद बैठक में गुमान सिंह, गुरूचंद, गोरखूराम, मोहम्मद इलयास, गीता राम, राजेश कुमार, गुलशन कुमार अरोड़ा, मुजाहिद अली, राधा रानी, वीना, बृजभूषण, शशि बाला, तारा देवी, रजाना परवीन और नरेंद्र कुमार सहित मंच के कई वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखीं।

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