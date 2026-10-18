{"_id":"6ad49e03ea70cabb6c043893","slug":"video-virbhadra-singh-statue-unveiled-sarahan-himachal-pradesh-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, मुकेश अग्निहोत्री समेत कई दिग्गज रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बुशहर रियासत के पूर्व राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का सराहन में अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा विधायक कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व विधायक राम लाल ठाकुर, विधायक मोहन लाल ब्रागटा, कौल सिंह ठाकुर, नीरज भारती और आरएस बाली भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में रामपुर कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा और बुशहर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल सोनी ने भी शिरकत की। इस दौरान वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।

... और पढ़ें