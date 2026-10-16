{"_id":"6ad1bfebf9fc351a250a0ac6","slug":"video-jagat-singh-negi-orders-probe-into-money-demand-complaints-in-fra-cases-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: एफआरए मामलों में पैसे मांगने की शिकायतों पर मंत्री ने दिए जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जनजातीय क्षेत्र काजा के दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के मामलों को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया में लाने के नाम पर पैसे मांगने की शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने संबंधित मामलों की तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआरए के तहत मामलों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे मांगने की किसी भी शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों के मामलों को नियमानुसार आगे बढ़ाना संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया के लिए किसी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यदि जांच में किसी व्यक्ति के खिलाफ पैसे मांगने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों के पात्र लोगों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत आने वाले मामलों का निपटारा पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके मामलों को आगे बढ़ाने या दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करवाने के नाम पर पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। एफआरए से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति एफआरए के मामलों को आगे बढ़ाने या उनकी प्रक्रिया पूरी करवाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे उनसे करें। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाना और वन अधिकार अधिनियम से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना है।

... और पढ़ें