फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Jagat Singh Negi Orders Probe into Money Demand Complaints in FRA Cases

रामपुर बुशहर: एफआरए मामलों में पैसे मांगने की शिकायतों पर मंत्री ने दिए जांच के आदेश

Fri, 16 Oct 2026 11:40 AM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:40 AM IST
Jagat Singh Negi Orders Probe into Money Demand Complaints in FRA Cases
जनजातीय क्षेत्र काजा के दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के मामलों को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया में लाने के नाम पर पैसे मांगने की शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने संबंधित मामलों की तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआरए के तहत मामलों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे मांगने की किसी भी शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों के मामलों को नियमानुसार आगे बढ़ाना संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया के लिए किसी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यदि जांच में किसी व्यक्ति के खिलाफ पैसे मांगने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों के पात्र लोगों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत आने वाले मामलों का निपटारा पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके मामलों को आगे बढ़ाने या दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करवाने के नाम पर पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। एफआरए से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति एफआरए के मामलों को आगे बढ़ाने या उनकी प्रक्रिया पूरी करवाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे उनसे करें। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाना और वन अधिकार अधिनियम से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: होमगार्ड भर्ती में मेडिकल के नाम पर वसूली से भड़के अभ्यर्थी, हंगामा

Candidates protest against extortion during Home Guard recruitment medical examinations; chaos ensues
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: अमर उजाला के डांडिया नाइट्स में ठुमकों की बौछार, जमकर झूमे लोग

flurry of dance moves at Amar Ujala’s ‘Dandiya Nights’; crowds dance with abandon
Kanpur
16 Oct 2026

अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका, तीन मंजिला मकान ढहा; VIDEO

Explosion at illegal firecracker factory three-story building collapses
Varanasi
16 Oct 2026

फर्रुखाबाद: एनएचएम संविदा कर्मियों ने थाली-ताली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन

Farrukhabad: NHM Contractual Workers Stage Protest by Clanging Plates and Clapping
Farrukhabad
16 Oct 2026

कानपुर: कांग्रेसियों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि

Kanpur: Congress members pay tribute to former President Dr. A.P.J. Abdul Kalam
Kanpur
15 Oct 2026
विज्ञापन

सोनीपत : खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो सगे भाई, परिवार के बुझे दोनों चिराग

Sonipat: Two brothers drown in a water-filled pit while playing; family loses both its children.
Sonipat
15 Oct 2026

कानपुर: कृष्णा नगर गेट पर चैंबर में फंसा डंपर, हादसे का खतरा

Kanpur: Dumper gets stuck in a manhole at Krishna Nagar Gate; risk of an accident
Kanpur
15 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: चकेरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध घायल

Kanpur: Elderly man injured after being hit by an unidentified vehicle in Chakeri
Kanpur
15 Oct 2026

कानपुर: डांडिया नाइट में पहुंची एंटी रोमियो स्क्वॉड की महिला टीम, किशोरियों और युवतियों को किया अलर्ट

Anti-Romeo Squad’s Women’s Team Visits Dandia Night; Advises Young Women and Girls to Stay Alert
Kanpur
15 Oct 2026

कानपुर: डांडिया नाइट में लोगों ने उठाया लुत्फ, जमकर थिरके

Kanpur: People enjoy themselves and dance with gusto at 'Dandiya Night'
Kanpur
15 Oct 2026

कानपुर: पीएसी मोड में होने वाले जागरण के लिए सजा श्याम नगर ओवरब्रिज

Kanpur: Shyam Nagar Overbridge decorated for the 'Jagran' at PAC Mod
Kanpur
15 Oct 2026

झांसी में बोले फिल्म अभिनेता राजपाल यादव - हंसी के बिना वीभत्स है जिंदगी

Film actor Rajpal Yadav remarked In Jhansi life is hideous without laughter
Jhansi
15 Oct 2026

टिहरी: कीर्तिनगर के मूल्यागांव में सुरक्षा से खिलवाड़ पर बड़ी कार्रवाई, मां गंगा बंजी जंपिंग स्थल सील

Major action taken against security breach in Mulyagaon, Kirtinagar; Maa Ganga bungee jumping site sealed
Tehri
15 Oct 2026

पशु आहार की आड़ में हो रही थी गांजा की तस्करी, आरोपी गिरफ्तार;video

Cannabis smuggled under the guise of animal feed; accused arrested
Varanasi
15 Oct 2026

कलाम के सपनों का भारत बनाने के लिए विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी, VIDEO

Promoting science and education is essential to building the India of Kalam’s dreams
Ghazipur
15 Oct 2026

VIDEO: चहेतों को आवंटित किए गए हैं धान क्रय केंद्र: कापड़ी

Paddy procurement centers have been allotted to cronies: Kapri
Udham Singh Nagar
15 Oct 2026

VIDEO: वोट चोरी और जन मुद्दों को लोगों के बीच ले जाएगी कांग्रेस

The Congress will take the issues of vote theft and public concerns to the people.
Pithoragarh
15 Oct 2026

VIDEO: यूकेडी ने फूंका सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला

UKD burned an effigy of Sikkim Governor Dushyant Kumar Gautam.
Pithoragarh
15 Oct 2026

VIDEO: भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

BJP workers burned an effigy of Rahul Gandhi.
Pithoragarh
15 Oct 2026

गाजीपुर में पूजन-अर्चन के बाद छात्रावास का शुभारंभ, VIDEO

Hostel inaugurated in Ghazipur following a prayer ceremony
Ghazipur
15 Oct 2026

300 छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और साइबर सुरक्षा के गुर बताए, VIDEO

300 female students received guidance on preparing for competitive exams and insights into cybersecurity
Ghazipur
15 Oct 2026

महज एक वर्ष के भीतर ही जगह-जगह से उखड़ने लगी 22 करोड़ से बनी सड़क, VIDEO

Road built at a cost of 22 crore rupees begins to break apart in various places within just one year
Ghazipur
15 Oct 2026

गाजीपुर में 104 बीसी सखियों का छह माह का मानदेय लंबित, VIDEO

Six months' honorarium for 104 BC Sakhis in Ghazipur remains unpaid
Ghazipur
15 Oct 2026

सिंचाई विभाग की टीम ने गंगा घाट पहुंचकर कटान प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया, VIDEO

Irrigation Department team visits Ganga Ghat to survey erosion-affected area
Ghazipur
15 Oct 2026

पंजाब में बिक्री के लिए ही मान्य थीं शराब की बोतलें, VIDEO

Liquor bottles were valid for sale only within Punjab
Sonebhadra
15 Oct 2026

कहीं वन गमन तो कहीं सीताहरण, रामलीला में जीवंत हुए रामायण के प्रसंग; VIDEO

From the exile to the forest to the abduction of Sita—episodes from the Ramayana come alive in the Ramlila
Sonebhadra
15 Oct 2026

मिशन शक्ति 6.0 के तहत साइबर अपराधों से बचाव को जागरूकता वैन रवाना, VIDEO

Jaunpur Police Launch Cybercrime Awareness Drive Under Mission Shakti
Jaunpur
15 Oct 2026

VIDEO: वैष्णो देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर हुआ पूजन व भंडारा

Prayers and a community feast (bhandara) were held on the foundation day of the Vaishno Devi temple.
Nainital
15 Oct 2026

VIDEO: कालाकोट में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, 541 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

Multipurpose camp organized in Kalakote; 541 beneficiaries received the benefits of various schemes.
Champawat
15 Oct 2026

लखनऊ: श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो वायरल, नेपाल में एक रिक्शे में बैठी दिखीं

लखनऊ: श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो वायरल, नेपाल में एक रिक्शे में बैठी दिखीं
Lucknow
15 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed