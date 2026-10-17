कुमारसैन: तकनीकी खराबी से सड़क के बीच फंसी एचआरटीसी बस, लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें

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हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) रामपुर की आहार–रामपुर बस सेवा में तकनीकी खराबी आने से बस सड़क के बीच में ही खड़ी हो गई। इससे क्षेत्र की करीब 15 से 20 पंचायतों के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बस सेवा प्रभावित होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आहार-रामपुर बस सेवा क्षेत्र की कई पंचायतों के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। इस बस से ग्राम पंचायत जंजैली, कांगल, मोगड़ा, घड़ेवती, बनाहर, शिवान, बड़ागांव, जार और शलौटा सहित आसपास की पंचायतों के लोगों को परिवहन सुविधा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूलों, आईटीआई और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के अलावा नौकरीपेशा लोगों तथा अन्य यात्रियों के लिए भी यह बस सेवा काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार, रूट पर जाते समय बस में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते वह सड़क के बीच में खड़ी हो गई। बस के अचानक खराब होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। विशेषकर रोजाना शिक्षण संस्थानों और अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने वाले लोगों को वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

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