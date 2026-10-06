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राकेश जम्वाल बोले- राहुल गांधी पहले हिमाचल के 1.07 लाख खाली पदों का हिसाब दें
मंडी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दूसरे राज्यों में रोजगार की चिंता करने से पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार से युवाओं को दिए गए रोजगार के वादों का हिसाब मांगना चाहिए। जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में 1,07,466 सरकारी पद खाली होने की जानकारी दी गई है। इसके बावजूद लंबे समय से रिक्त पदों को समाप्त करने की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक लाख से अधिक पद खाली हैं तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती क्यों नहीं की जा रही।
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