{"_id":"6b0121fe57bd187b4406d7ba","slug":"video-massive-fire-in-jogindernagar-billing-complex-clothing-shop-reduced-to-ashes-loss-of-rs-10-lakh-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: जोगिंद्रनगर बिलिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कपड़े की दुकान राख, 10 लाख नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: जोगिंद्रनगर बिलिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कपड़े की दुकान राख, 10 लाख नुकसान
जोगिंद्रनगर के बिलिंग कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह अचानक आग भड़क गई। इस भीषण आग की चपेट में आकर एक कपड़े की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। कॉम्प्लेक्स में स्थित करीब 20 अन्य दुकानें भी आग की जद में आने के गंभीर खतरे में आ गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उनके साथ पुलिस बल और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुट गए। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। उनकी अथक प्रयासों से आग को कॉम्प्लेक्स की अन्य दुकानों तक फैलने से सफलतापूर्वक रोका जा सका। बिलिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक सहित कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।