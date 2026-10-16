{"_id":"6ad1b872b52fc38715060d15","slug":"video-mandi-district-level-table-tennis-competition-october-17-18-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी में कल से जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता, विजेताओं को राज्य स्तर पर खेलने का मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शनिवार, 17 अक्तूबर से शुरू होगी। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में जिलेभर के खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। मंडी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत राज वैद्य ने बताया कि प्रतियोगिता 17 और 18 अक्तूबर को पड्डल मैदान के साथ स्थित टेबल टेनिस हॉल में आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के लिए प्रवेश प्रक्रिया 14 अक्तूबर तक पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता के दौरान बालक, बालिका, पुरुष और महिला वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के साथ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाने का अवसर भी मिलेगा। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। दो दिनों तक चलने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

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