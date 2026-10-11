{"_id":"6acb1c3e72974bac920522b2","slug":"video-himachal-fish-farming-scheme-uttam-singh-earns-rs50000-extra-annually-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना से बदली उत्तम सिंह की जिंदगी, मछली पालन से सालाना ₹50 हजार की अतिरिक्त कमाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर ग्रामीण लोग अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल के कुंड गांव निवासी उत्तम सिंह ने मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत मछली पालन शुरू कर अतिरिक्त आय का जरिया तैयार किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह इस व्यवसाय से सालाना करीब 50 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उत्तम सिंह ने वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण करवाकर मछली पालन शुरू किया। तालाब निर्माण पर कुल 62,000 रुपये खर्च हुए। इसमें से सरकार की ओर से उन्हें 49,600 रुपये का अनुदान मिला। सरकारी सहायता से तालाब निर्माण की लागत का बड़ा हिस्सा पूरा होने में मदद मिली, जिससे उनके लिए मछली पालन का काम शुरू करना आसान हुआ। योजना के तहत उत्तम सिंह को ओडिशा में आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने का अवसर भी मिला। यहां उन्होंने मछली पालन से जुड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां सीखीं। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने तालाब में 2,000 मछली के बीज डाले। तकनीकी जानकारी और सरकारी सहयोग के सहारे उन्होंने मछली पालन को अतिरिक्त आमदनी के साधन के रूप में विकसित किया। उत्तम सिंह ने योजना का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रति आभार जताया। उनका कहना है कि सरकारी सहायता और प्रशिक्षण से मछली पालन का काम शुरू करने में मदद मिली। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे केवल सरकारी या निजी नौकरियों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मछली पालन जैसे स्वरोजगार के विकल्पों पर भी विचार करें। उत्तम सिंह की पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आय के वैकल्पिक साधनों की संभावनाओं को सामने लाती है।

... और पढ़ें