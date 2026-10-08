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कुल्लू: मिंधल पुल के पास 60 मीटर नीचे गिरी बोलेरो, दो लोग गंभीर घायल

Ankesh Dogra

Updated Thu, 08 Oct 2026 10:58 AM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 10:58 AM IST







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कुल्लू जिले में संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग पर बुधवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। मिंधल पुल के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे में वाहन सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू रेफर किया गया। ... और पढ़ें

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