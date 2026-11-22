Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:45 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:45 PM IST
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कार्यशाला : जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में फाइन आर्ट्स कार्यशाला का समापन अपराह्न 3:30 बजे होगा।
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शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में आयोजित शिविर में स्वयंसेवियों को इको टूरिज्म गतिविधियों की जानकारी अपराह्न 2:30 बजे से दी जाएगी।
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संगोष्ठी : देवसदन कुल्लू में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे से करेगी।
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मॉक ड्रिल : शाढ़ाबाई में आपातकालीन परिस्थितियों और हवाई हमले जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से एयर रेड मॉक ड्रिल शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी।
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काम की बात
एनएच-305 में मंगलौर पुल से बंजार और जिभी की ओर सुबह 8 से पूर्वाह्न 11 और अपराह्न 3 से शाम 7 बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हाईवे पर शीतकालीन पर्यटन सीजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के चलते आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।
....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रुरेंद्र ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।....
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रोहित वर्मा
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अक्षिता नेगी, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में आयोजित शिविर में स्वयंसेवियों को इको टूरिज्म गतिविधियों की जानकारी अपराह्न 2:30 बजे से दी जाएगी।
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संगोष्ठी : देवसदन कुल्लू में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे से करेगी।
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मॉक ड्रिल : शाढ़ाबाई में आपातकालीन परिस्थितियों और हवाई हमले जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से एयर रेड मॉक ड्रिल शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी।
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एनएच-305 में मंगलौर पुल से बंजार और जिभी की ओर सुबह 8 से पूर्वाह्न 11 और अपराह्न 3 से शाम 7 बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हाईवे पर शीतकालीन पर्यटन सीजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के चलते आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।
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....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रुरेंद्र ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।....
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पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रोहित वर्मा
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अक्षिता नेगी, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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