विज्ञापन



रविवार को विद्यालय में प्रभात फेरी, योगाभ्यास और परिसर की सफाई सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वयंसेवियों ने उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कर्मचंद ठाकुर ने स्वयंसेवियों को शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं विकसित भारत का निर्माण हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके लिए युवाओं को अपनी भूमिका समझनी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, नियमित योग करने और स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। संवाद

विज्ञापन

लारजी (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्वयंसेवियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है।