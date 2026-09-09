{"_id":"6aa138fa99ae2c9d690faa0e","slug":"video-kullu-under-14-football-team-state-level-competition-solan-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबाल प्रतियोगिता के लिए कुल्लू की टीम सोलन रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबाल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कुल्लू जिले की टीम बुधवार को सोलन के लिए रवाना हो गई। सोलन में 10 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की फुटबाल टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला फुटबाल एसोसिएशन के महासचिव पवन ठाकुर ने बताया कि जिला कुल्लू की टीम में कुल 20 खिलाड़ी शामिल हैं। टीम बुधवार को सोलन के लिए रवाना हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुल्लू के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे और टीम पहला स्थान हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का महत्वपूर्ण मंच है। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की नजर रहेगी। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। कुल्लू की टीम के खिलाड़ी प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना के दम पर कुल्लू इस प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम हासिल करेगा।

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