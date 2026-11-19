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कुल्लू: कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी गई श्रद्धांजलि
देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती कुल्लू जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद, उपाध्यक्ष संजीव धर, महासचिव टीसी महंत, जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अमित जायसवाल और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष महक शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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