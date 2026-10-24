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कुल्लू: शान से निकली नरसिंह भगवान की जलेब, सैंज घाटी के देवी-देवताओं ने लिया भाग

आशीष कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:44 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:44 PM IST







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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के चौथे दिन भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब शान से निकाली गई। इस दौरान सैंज घाटी के छह देवी-देवताओं ने हिस्सा लिया। देव समाज के लोगों ने इस जलेब उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेकर नाचते गाते हुए जलेब की परिक्रमा पूरी की। ... और पढ़ें

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