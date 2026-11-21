{"_id":"6b0189dfc2bcc7128a097cb6","slug":"video-kullu-people-flocked-to-the-temporary-market-and-did-a-lot-of-shopping-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: अस्थायी बाजार में उमड़े लोग, जमकर की खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव के लिए सजे अस्थायी बाजार में शनिवार को खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ जुटी और जमकर खरीदारी की। शनिवार को दुकानदारों का यहां आखिरी दिन है, जिसके चलते रविवार को यहां दुकान लगाकर बैठे कारोबारियों को मैदान खाली करना होगा। ऐसे में अंतिम दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी संख्या में ढालपुर पहुंचे और खरीदारी की। दूसरी तरफ अब कारोबारियों ने भी सामान सस्ता कर दिया है।

... और पढ़ें