कुल्लू दशहरा: रेडक्रॉस सोसाइटी ने निकाला लकी ड्रॉ, 52 हजार टिकटों की हुई बिक्री

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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ बुधवार को लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में निकाला गया। इस अवसर पर उपायुक्त कुल्लू एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार शर्मा और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस वर्ष लकी ड्रॉ के लिए कुल 52 हजार टिकटों की बिक्री हुई। लकी ड्रॉ में लोगों के लिए कई आकर्षक पुरस्कार रखे गए थे। इनमें प्रथम पुरस्कार के रूप में मारुति सेलेरियो कार और दूसरे पुरस्कार के रूप में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल शामिल थी। इसके अलावा भी विभिन्न पुरस्कार रखे गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को उत्सव में भागीदारी का अवसर मिला। विजेताओं को अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया है। विजेता निर्धारित अवधि के भीतर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कार्यालय से अपने पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि लकी ड्रॉ के माध्यम से एकत्रित होने वाली राशि का उपयोग रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जनभागीदारी बढ़ाने के साथ सामाजिक सेवा के कार्यों के लिए संसाधन जुटाना भी है। लकी ड्रॉ से प्राप्त राशि जरूरतमंदों की मदद और मानवीय कार्यों में उपयोग की जाती है।

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