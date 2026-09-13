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कुल्लू: बस हादसे में चालक निलंबित, बोला- हौसला बढ़ाने की जगह सजा दे दी
रक्षा बंधन के दिन ब्यासर सड़क पर हुए बस हादसे के मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने चालक प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए गठित निगम की डिविजनल स्तरीय कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद निगम ने चालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है।
निलंबन की कार्रवाई से चालक प्रवीण कुमार खफा हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। चालक का कहना है कि अधिकारियों को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका डिविजन बदलकर मंडी कर दिया गया है।
प्रवीण कुमार ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में उनके लिए मंडी जाकर सेवा करना मुश्किल होगा। उन्होंने निगम से अपनी स्थिति पर विचार करने की मांग की है।
चालक ने एचआरटीसी की वर्कशॉप में बसों की मरम्मत के लिए कलपुर्जों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वर्कशॉप में पूरे कलपुर्जे नहीं आ रहे हैं। जब बसें खराब होती हैं तो उसका दोष चालकों के सिर मढ़ दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि वर्कशॉप में पूरा सामान पहुंचाया जाए और बसों की मरम्मत ठीक से की जाए।
बस हादसे के बाद निगम ने डिविजनल स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी की जांच पूरी होने के बाद चालक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। चालक की ओर से जारी वीडियो में उठाए गए सवालों पर निगम की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।
चालक प्रवीण कुमार ने निगम प्रबंधन से निलंबन और डिविजन बदलने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बसों की तकनीकी स्थिति सुधारने और वर्कशॉप में पर्याप्त कलपुर्जे उपलब्ध करवाने पर जोर दिया है।
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