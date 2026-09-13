Kullu News: सिटी में आज

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शिविर -पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में तृतीय सोपान का समापन शाम 5 बजे होगा।

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हिंदी दिवस : राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10:30 बजे से होगा। ....

काम की बात

परिवहन : उपमंडल बंजार के एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समयसारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।



....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।

.....ओपीडीओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, डॉ. रीतू परण

महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी

मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार

ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक

सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत

ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया

त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर

गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा

बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

आयोजन -देवप्रस्थ साहित्य एवं कला संगम कुल्लू देवसदन में कवि सम्मलेन और संगोष्ठी का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से करेगा।