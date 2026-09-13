Kullu News: शाकोली ने जीता बेस्ट स्कूल का खिताब

संवाद न्यूज एजेंसीउदयपुर (लाहौल-स्पीति)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर में 54वीं अंडर-14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह में ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रधान राजेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सेवानिवृत्त पीईटी प्रेम सिंह मियां विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। फोक डांस के बॉयज वर्ग में शाकोली ने प्रथम और त्रिलोकनाथ ने द्वितीय स्थान हासिल किया। गर्ल्स वर्ग में शाकोली प्रथम और केलांग द्वितीय रहा। मार्चपास्ट में भी शाकोली ने पहला और त्रिलोकनाथ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रुप सांग के बॉयज वर्ग में शाकोली प्रथम और टिंगरेट द्वितीय रहा। गर्ल्स वर्ग में केलांग ने पहला और शाकोली ने दूसरा स्थान हासिल किया। सोलो सॉन्ग के बॉयज वर्ग में शाकोली के दिव्यांश और गर्ल्स वर्ग में केलांग की सृष्टि प्रथम रहीं। प्रतियोगिता में शाकोली स्कूल ने बेस्ट स्कूल का खिताब अपने नाम किया।