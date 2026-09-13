Kullu News: कराड़ घाटी में सिसरी मेले की तैयारियां शुरू

कुल्लू। जिला कुल्लू के बाह्य सराज की कराड़ घाटी में आयोजित होने वाले पारंपरिक सिसरी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। तीन दिवसीय सिसरी मेला (शैरी जाच) 18 से 20 सितंबर तक आयोजित होगा। मेले में देवता व्यास ऋषि, चोतरू नाग और लक्ष्मी नारायण बशावल शिरकत करेंगे।मेले के दौरान देव संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। नाटी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। पारंपरिक मेले में देवताओं के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रघुपुर के साथ जलोड़ी क्षेत्र के लोग भी मेले में भाग लेते हैं। मेला कमेटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के नाम भी तय किए जा रहे हैं। मेला कमेटी के प्रधान मुकेश कटोच और यशपाल कटोच ने बताया कि मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सिसरी मेला देव और लोक संस्कृति का परिचायक है। मेले में बड़ी संख्या में व्यापारी भी पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलता है और लोग जमकर खरीदारी करते हैं। उन्होंने रघुपुर घाटी के लोगों से मेले में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। संवाद