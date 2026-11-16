{"_id":"6afabe7230e1a96bab063527","slug":"video-citu-workers-protest-outside-labour-welfare-board-office-in-kullu-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर सीटू का प्रदर्शन, श्रमिकों की मांगों को लेकर बुलंद की आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रमिकों के अधिकारों और उनकी मांगों को लेकर कुल्लू में श्रमिक संगठन सीटू ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन की ओर से श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू किया गया है। इसमें सीटू के कार्यकर्ता और श्रमिक शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए जा रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता श्रमिकों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। सीटू के इस प्रदर्शन में श्रमिकों से जुड़े अधिकारों और कल्याणकारी सुविधाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। संगठन के कार्यकर्ता और श्रमिक बोर्ड कार्यालय के बाहर एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से श्रमिकों से जुड़े मामलों पर संबंधित विभाग और बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है। श्रमिक संगठन की ओर से उठाए गए मुद्दों पर बोर्ड और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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