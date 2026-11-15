Kullu News: ठेके में अवैध रूप से रखी 84 पेटी शराब बरामद

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जानकारी के अनुसार, विभाग को उक्त ठेके में शराब के अवैध रूप से भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने शनिवार देर शाम ठेके में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने वहां रखी शराब की पेटियों से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक दस्तावेज मांगे। ठेका संचालक इन पेटियों की पासिंग से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच के दौरान शराब की पेटियां बिना बिल-वाउचर के पाई गईं। इसके बाद विभागीय टीम ने पूरी खेप को अपने कब्जे में ले लिया।राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर ठेके में छापेमारी की गई थी। मौके पर बिना बिल-वाउचर के शराब की पेटियां बरामद हुईं, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। जिला उपायुक्त गुप्ता ने यह भी बताया कि विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, विभाग इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रहा है।