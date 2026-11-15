Kullu News: ठेके में अवैध रूप से रखी 84 पेटी शराब बरामद
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
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कुल्लू। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार देर शाम गैमन पुल के पास एक शराब के ठेके पर छापा मारा। यह ठेका जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित है। कार्रवाई में 84 पेटी अवैध रूप से रखी पाई गईं। विभाग ने बिना बिल-वाउचर और पासिंग दस्तावेज के रखी गई शराब की पेटियों को जब्त कर लिया। विभाग की कार्रवाई के बाद शराब का अवैध रूप से कारोबार करने वालों में अफरातफरी मच गई है।
जानकारी के अनुसार, विभाग को उक्त ठेके में शराब के अवैध रूप से भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने शनिवार देर शाम ठेके में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने वहां रखी शराब की पेटियों से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक दस्तावेज मांगे। ठेका संचालक इन पेटियों की पासिंग से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच के दौरान शराब की पेटियां बिना बिल-वाउचर के पाई गईं। इसके बाद विभागीय टीम ने पूरी खेप को अपने कब्जे में ले लिया।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर ठेके में छापेमारी की गई थी। मौके पर बिना बिल-वाउचर के शराब की पेटियां बरामद हुईं, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। जिला उपायुक्त गुप्ता ने यह भी बताया कि विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, विभाग इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रहा है।
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जानकारी के अनुसार, विभाग को उक्त ठेके में शराब के अवैध रूप से भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने शनिवार देर शाम ठेके में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने वहां रखी शराब की पेटियों से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक दस्तावेज मांगे। ठेका संचालक इन पेटियों की पासिंग से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच के दौरान शराब की पेटियां बिना बिल-वाउचर के पाई गईं। इसके बाद विभागीय टीम ने पूरी खेप को अपने कब्जे में ले लिया।
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर ठेके में छापेमारी की गई थी। मौके पर बिना बिल-वाउचर के शराब की पेटियां बरामद हुईं, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। जिला उपायुक्त गुप्ता ने यह भी बताया कि विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, विभाग इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रहा है।
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