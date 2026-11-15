Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   84 cases of liquor, kept illegally, seized from a liquor shop

Kullu News: ठेके में अवैध रूप से रखी 84 पेटी शराब बरामद

Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
84 cases of liquor, kept illegally, seized from a liquor shop
कुल्लू। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार देर शाम गैमन पुल के पास एक शराब के ठेके पर छापा मारा। यह ठेका जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित है। कार्रवाई में 84 पेटी अवैध रूप से रखी पाई गईं। विभाग ने बिना बिल-वाउचर और पासिंग दस्तावेज के रखी गई शराब की पेटियों को जब्त कर लिया। विभाग की कार्रवाई के बाद शराब का अवैध रूप से कारोबार करने वालों में अफरातफरी मच गई है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, विभाग को उक्त ठेके में शराब के अवैध रूप से भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने शनिवार देर शाम ठेके में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने वहां रखी शराब की पेटियों से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक दस्तावेज मांगे। ठेका संचालक इन पेटियों की पासिंग से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच के दौरान शराब की पेटियां बिना बिल-वाउचर के पाई गईं। इसके बाद विभागीय टीम ने पूरी खेप को अपने कब्जे में ले लिया।
विज्ञापन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर ठेके में छापेमारी की गई थी। मौके पर बिना बिल-वाउचर के शराब की पेटियां बरामद हुईं, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। जिला उपायुक्त गुप्ता ने यह भी बताया कि विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, विभाग इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed