{"_id":"6ad4a10efd2dc218990f894d","slug":"video-raja-ka-talab-water-sports-dehri-college-two-boats-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: राजा का तालाब में अब होगी जल क्रीड़ाओं की धूम, देहरी कॉलेज की टीम को मिलेंगी दो बोट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजा का तालाब स्थित ऐतिहासिक सरोवर में अब जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी की वाटर स्पोर्ट्स टीम अब पौंग बांध के बजाय इसी सरोवर में अभ्यास कर सकेगी। फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कयाकिंग और कैनोइंग के अभ्यास के लिए के-1 और के-2 श्रेणी की दो बोट देने की घोषणा की है। महाविद्यालय की प्राचार्य कामाक्षी लुंबा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विधायक भवानी सिंह पठानिया ने खिलाड़ियों को राजा का तालाब स्थित ऐतिहासिक सरोवर में अभ्यास करने की अनुमति दी है। साथ ही, उन्होंने टीम के लिए दो बोट देने का भी ऐलान किया है। प्राचार्य ने इस सहयोग के लिए विधायक का आभार जताया। प्राचार्य कामाक्षी लुंबा के अनुसार, पौंग बांध दूर होने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आने-जाने में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा, जल क्रीड़ाओं में इस्तेमाल होने वाली बोट और अन्य उपकरण भी महंगे होते हैं। ऐसे में राजा का तालाब में ही अभ्यास की सुविधा मिलना खिलाड़ियों के लिए राहत भरा कदम है। स्थानीय स्तर पर अभ्यास की सुविधा मिलने से टीम नियमित रूप से तैयारी कर सकेगी। इससे खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी में भी मदद मिलने की उम्मीद है। राजा का तालाब स्थित ऐतिहासिक सरोवर में जल क्रीड़ाओं की गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र को नई पहचान मिलने की संभावना है। देहरी कॉलेज के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए स्थानीय स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही, क्षेत्र के युवाओं में वाटर स्पोर्ट्स के प्रति रुचि बढ़ाने और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के अवसर भी बन सकते हैं। विधायक की ओर से बोट उपलब्ध कराने की घोषणा और सरोवर में अभ्यास की अनुमति से कॉलेज की वाटर स्पोर्ट्स टीम को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिलने की उम्मीद है। इससे राजा का तालाब में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

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