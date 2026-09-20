{"_id":"6aafa6459341081136052472","slug":"video-obc-sangharsh-samiti-bike-rally-matour-pawan-kajal-welcome-kangra-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: मटौर में उमड़ा ओबीसी संघर्ष समिति की बाइक रैली का सैलाब, विधायक पवन काजल ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ओबीसी संघर्ष समिति की बाइक रैली रविवार को मटौर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में बाइक सवार शामिल रहे। मटौर पहुंचने पर कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने रैली में शामिल प्रतिभागियों का स्वागत किया। रैली के मटौर पहुंचने पर विधायक की ओर से प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों और समिति के पदाधिकारियों ने जलपान किया। विधायक पवन काजल ने समिति के पदाधिकारी सौरव कौंडल सहित अन्य लोगों को शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया। रैली के दौरान ओबीसी समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर प्रतिभागियों ने अपनी आवाज उठाई। मटौर पहुंचने पर रैली में शामिल लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बाइक सवारों की मौजूदगी से क्षेत्र में रैली को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। स्थानीय लोग भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। रैली के आयोजन को लेकर समिति की ओर से पहले से तैयारियां की गई थीं। समिति ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और अपनी मांगों को व्यापक स्तर पर सामने रखने की बात कही थी। पूर्व में समिति की ओर से 20 सितंबर को पालमपुर से शाहपुर तक कार-बाइक रैली निकालने की जानकारी भी दी गई थी। समिति के अनुसार, रैली के माध्यम से ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और अपनी मांगों को सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। मटौर पहुंचने के दौरान प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों में उत्साह नजर आया।

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