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Kangra News: मैक्लोडगंज के टियालू मेले में उमड़ी भीड़

Sun, 20 Sep 2026 08:39 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 20 Sep 2026 08:39 PM IST
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Crowds throng the Tialu Fair in McLeodganj.
मैक्लोडगंज के टियालू मेले में उमड़ी लोगों की भीड़ और मेले में घूमते विदेशी पर्यटक।
सिद्धपुर (नोरबुलिंगा)। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में आयोजित पारंपरिक टियालू मेले में रविवार को अवकाश के दिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में स्थानीय निवासियों के अलावा विदेशी सैलानी और तिब्बती समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।
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मेले में सजाए गए परिधान, जूते, हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट्स) और सजावटी फूलों के स्टॉलों पर दिनभर खरीदारी हुई। पारंपरिक तिब्बती व्यंजनों के स्टॉल मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जहां पर्यटकों ने स्थानीय पकवानों का भरपूर स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों ने भी इस बहुरंगी सांस्कृतिक माहौल का खूब आनंद उठाया। संवाद
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