Kangra News: मैक्लोडगंज के टियालू मेले में उमड़ी भीड़

विज्ञापन



मेले में सजाए गए परिधान, जूते, हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट्स) और सजावटी फूलों के स्टॉलों पर दिनभर खरीदारी हुई। पारंपरिक तिब्बती व्यंजनों के स्टॉल मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जहां पर्यटकों ने स्थानीय पकवानों का भरपूर स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों ने भी इस बहुरंगी सांस्कृतिक माहौल का खूब आनंद उठाया। संवाद

विज्ञापन

सिद्धपुर (नोरबुलिंगा)। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में आयोजित पारंपरिक टियालू मेले में रविवार को अवकाश के दिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में स्थानीय निवासियों के अलावा विदेशी सैलानी और तिब्बती समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।