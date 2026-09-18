{"_id":"6aacd5ec0316fbf3f9048808","slug":"video-kangra-district-level-health-quiz-six-schools-dharamshala-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा में छह स्कूलों के विद्यार्थियों ने दिखाया स्वास्थ्य ज्ञान, रोगी सुरक्षा की दिलाई शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य विभाग जिला कांगड़ा की ओर से शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में जिलास्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के छह स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत रोगी सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता के साथ हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यार्थियों और उपस्थित प्रतिभागियों को रोगियों की देखभाल, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे रोगियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करेंगे और उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज की सुरक्षा और सम्मान महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम, स्वच्छता, पोषण, प्राथमिक उपचार और रोगी सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे गए। विभिन्न स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और सवालों के जवाब देकर अपनी जानकारी का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी रोचक तरीके से देना भी रहा। सवाल-जवाब के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचाव के उपायों को समझने का अवसर मिला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को यदि स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोगों की रोकथाम से जुड़ी सही जानकारी दी जाए तो वे इसे अपने परिवार और आसपास के लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार बच्चों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को घर और समुदाय तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इसी उद्देश्य से ऐसी गतिविधियों के जरिये विद्यार्थियों को स्वास्थ्य विषयों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने के साथ रोगी सुरक्षा और जिम्मेदार स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व को समझने का अवसर मिला।

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