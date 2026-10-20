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कांगड़ा: जयसिंहपुर चौगान में आज जलेगा रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला, डिप्टी सीएम करेंगे दशहरा उत्सव का समापन
जिले के जयसिंहपुर चौगान में आज दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व के अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
दशहरा उत्सव के समापन समारोह में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए संबंधित स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं।
जयसिंहपुर चौगान में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन मुख्य आकर्षण रहेगा। दशहरा पर्व भगवान श्रीराम की ओर से रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है।
उत्सव के समापन के साथ ही कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।
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