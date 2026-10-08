धर्मशाला में टीबी मुक्त भारत अभियान की बैठक, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने ‘जोश टीम’ का किया शुभारंभ

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टीबी मुक्त भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने की। इस दौरान अभियान की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा के साथ आने वाले दिनों की कार्ययोजना पर भी मंथन किया गया। बैठक में अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘जोश टीम’ का शुभारंभ भी किया गया। इस टीम के माध्यम से अभियान से जुड़ी गतिविधियों को और व्यापक स्तर पर ले जाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान का मकसद केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना भी है। उन्होंने अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं और टीम सदस्यों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अभियान का प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब इसका संदेश बैठकों और कार्यक्रमों से निकलकर जमीनी स्तर तक पहुंचे। स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अभियान का हिस्सा बनाने के लिए लगातार गतिविधियां आयोजित करने की जरूरत है। बैठक के दौरान ‘जोश टीम’ के गठन को अभियान को गति देने की दिशा में अहम कदम बताया गया। टीम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना पर चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी अभियान को नई दिशा दे सकती है। युवा अगर जागरूकता अभियान से जुड़ते हैं तो इसका संदेश समाज के बड़े वर्ग तक तेजी से पहुंच सकता है। बैठक में अभियान से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव रखे। आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में अभियान की गतिविधियों को विस्तार देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर चर्चा हुई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाने, जागरूकता कार्यक्रमों को गति देने और टीम के माध्यम से गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

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