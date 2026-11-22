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समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज भारद्वाज ने किया। इस दौरान बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। वहीं, दादा-दादियों के लिए विशेष मनोरंजक खेलों और गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। विज्ञापन

प्रधानाचार्य मनोज भारद्वाज ने कहा कि दादा-दादी बच्चों के जीवन में संस्कारों, अनुभवों और पारिवारिक मूल्यों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव समझाने के साथ पीढ़ियों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। संवाद समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज भारद्वाज ने किया। इस दौरान बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। वहीं, दादा-दादियों के लिए विशेष मनोरंजक खेलों और गतिविधियों का आयोजन भी किया गया।प्रधानाचार्य मनोज भारद्वाज ने कहा कि दादा-दादी बच्चों के जीवन में संस्कारों, अनुभवों और पारिवारिक मूल्यों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव समझाने के साथ पीढ़ियों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। संवाद

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पालमपुर (कांगड़ा)। आइवी क्रिसेंट स्कूल बनूरी में दो दिवसीय ग्रैंडपेरेंट्स डे समारोह आयोजित किया गया। इसमें किंडरगार्टन विंग के नन्हे विद्यार्थियों ने अपने दादा-दादी और शिक्षकों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दादा-दादी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया।