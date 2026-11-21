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अब तक 67.88 करोड़ खर्चछह परियोजनाओं पर 44.03 करोड़ से काम पूराअमर उजाला ब्यूरोतपोवन (धर्मशाला)। कांगड़ा जिले में नाबार्ड के तहत पिछले तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग की 37 सड़क परियोजनाओं के लिए 274.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें से छह पूरी हो चुकी हैं, जबकि 31 पर काम जारी है।लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी विधानसभा में दी। आंकड़ों के अनुसार, निर्माणाधीन 31 परियोजनाओं के लिए 230.93 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इन पर अब तक 67.88 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वहीं, पूरी हो चुकी छह परियोजनाओं पर 44.03 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन परियोजनाओं में पुल निर्माण की कोई अलग परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।निर्माणाधीन सड़कों की भौतिक प्रगति अलग-अलग है। कुछ परियोजनाएं 90 से 98 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ का काम अभी शुरुआती चरण में है। परियोजनाओं में देरी के प्रमुख कारणों में जमीन विवाद, वन विभाग की मंजूरी और एफआरए प्रक्रिया में विलंब शामिल हैं। इसके अलावा बिटुमेन की अनुपलब्धता, इसकी कीमतों में बढ़ोतरी, बरसात, पेयजल पाइपलाइन की शिफ्टिंग, पुलों के डिजाइन और ड्राइंग मिलने में देरी तथा निर्माण कार्य का दायरा बढ़ना भी बाधा बना है।धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हीरू-दुसलाण सड़क को गांव गमरू और चौला तक विस्तारित करने का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस परियोजना के लिए 6.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, मैक्लोडगंज-भागसूनाग-ताहू-चौला (बंगरोटू) सड़क का काम 55 प्रतिशत पूरा हुआ है। निजी भूमि और पुल स्थल का अंतिम निर्धारण न होने से इसमें देरी हुई है।नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में मुमता-बलेहड़ सड़क का काम 95 प्रतिशत और छपरेहर-वह-तोरू सड़क का 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बिटुमेन की अनुपलब्धता के कारण इन परियोजनाओं में देरी हुई।शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी तीन प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। थुल्ला बस्ती से बोई सड़क का निर्माण 65 प्रतिशत, ललेटा से बानू महादेव सड़क का 55 प्रतिशत और एनएच-154 से धनोटू वाया बड़ बस्ती सड़क का काम 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं में बिटुमेन की कमी और बरसात को देरी का कारण बताया गया है।