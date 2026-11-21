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पंचायत में दो बार पति ने दिया था सुधार का आश्वासन, लेकिन फिर भी नहीं हुआ कोई सुधारसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। शराब पीकर पत्नी से मारपीट करने, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने और लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने के मामले में पारिवारिक अदालत ने पति को तलाक देने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने पति को पत्नी को दो लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया है। हालांकि, पत्नी ने दस लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने की मांग की थी।देहरा स्थित पारिवारिक अदालत की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सपना पांडे ने तहसील खुंडियां के अंतर्गत क्षेत्र की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला ने बताया कि उनकी शादी 11 दिसंबर 2017 को सब तहसील धीरा के तहत क्षेत्र में हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति शराब और अन्य नशे का सेवन कर उसके साथ मारपीट करता था। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और कई बार भूखा भी रखा गया। पति ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया।महिला के अनुसार, पति ने तीन दिसंबर 2019 को पंचायत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर भविष्य में मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बावजूद उसका व्यवहार नहीं बदला। 12 फरवरी 2020 को दोबारा समझौते के बाद महिला ससुराल लौटी, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। आखिरकार 23 मार्च 2021 को वह मायके चली गई। अदालत में महिला ने अपने पिता और एक अन्य गवाह के बयान भी दर्ज करवाए।गवाह ने पंचायत में हुए समझौतों और पति की ओर से दिए गए आश्वासनों की पुष्टि की। सुनवाई के दौरान पति की ओर से पेश जवाब में पत्नी पर ही झगड़ा करने और अलग रहने का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में वह अदालत में पेश नहीं हुआ और एकतरफा कार्रवाई की गई। अदालत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद विवाह विच्छेद की याचिका मंजूर करते हुए दोनों का विवाह समाप्त करने और पति को दो लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए।