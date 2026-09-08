{"_id":"6aa0172e19805fef7605aa95","slug":"video-hamirpur-oil-reused-more-than-three-times-is-hazardous-to-health-food-safety-department-raises-awareness-among-shopkeepers-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: तीन बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तेल सेहत के लिए खतरनाक खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खाद्य पदार्थों को तलने में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल करना लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने खाद्य कारोबारियों को तेल के सुरक्षित इस्तेमाल और उचित निस्तारण के प्रति जागरूक किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि तलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को अधिकतम तीन बार तक ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल न करें। हमीरपुर के एक निजी होटल में मंगलवार को खाद्य कारोबारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने की। शिविर में दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरी नियमों और सावधानियों की जानकारी दी गई। डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि तेल को बार-बार गर्म करने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और ऐसे तेल का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि तीन बार इस्तेमाल के बाद तेल को खाद्य उपयोग में न लाएं। उन्होंने कहा कि खराब हो चुके तेल को नालियों में बहाने के बजाय विभाग के माध्यम से एकत्र करवाया जा सकता है। विभाग ऐसे इस्तेमाल किए जा चुके तेल को 30 रुपये प्रति लीटर की दर से एकत्र करेगा। बाद में इसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाएगा। इससे खराब तेल का उचित निस्तारण होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। विभाग ने चेतावनी दी कि खाद्य पदार्थों में बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल का प्रयोग करते पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई, जुर्माने और सजा का प्रावधान है। शिविर में स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर भी व्यापारियों को जागरूक किया गया।

... और पढ़ें