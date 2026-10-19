{"_id":"6ad5df6e7c7119d63e0717a6","slug":"video-awahdevi-mata-temple-navami-durga-puja-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: नवमी पर अवाहदेवी माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, दुर्गा पूजा में पूर्णाहुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्र की नवमी के अवसर पर सोमवार को श्री अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में चल रहे श्री दुर्गा पूजा के धार्मिक अनुष्ठान में नवमी के दिन विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद पूर्णाहुति डाली गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री दुर्गा पूजा के लिए मंदिर परिसर में विशेष पंडाल बनाया गया है। यहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना में भाग लिया। नवमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में विधि-विधान से पूजन के बाद पूर्णाहुति की गई। दस दिनों से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नवरात्र के दौरान मंदिर में धार्मिक गतिविधियों से माहौल भक्तिमय बना रहा। दस दिनों से चल रहे श्री दुर्गा पूजा आयोजन का समापन मंगलवार को होगा। इस अवसर पर धर्मपुर के छोटा हरिद्वार कांडपत्तन में मां दुर्गा और उनके परिवार की अस्थायी मूर्तियों का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन कार्यक्रम के साथ ही धार्मिक आयोजन का समापन होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और महिलाओं से भी कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। श्री दुर्गा पूजा की आयोजक वंदना गुलेरिया ने क्षेत्र की महिलाओं से मंगलवार को कांडपत्तन में होने वाले मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने महिलाओं से इस धार्मिक आयोजन में सहभागी बनकर पुण्य कार्य में योगदान देने का आह्वान किया है।

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