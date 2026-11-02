{"_id":"6ae88f5c4f8ff841590aa290","slug":"video-30-kg-of-spoiled-food-items-destroyed-in-sujanpur-eight-samples-sent-for-testing-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सुजानपुर में 30 किलो खराब खाद्य सामग्री नष्ट, आठ नमूने जांच को भेजे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुजानपुर बाजार में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। टीम ने मिठाई, फास्ट फूड और किराना की 15 से 20 दुकानों की जांच की। विभाग की दबिश से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मंजीत सिंह के निर्देश पर यह अभियान चला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने सोमवार को दुकानों में जांच की। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण तिथि और साफ-सफाई की व्यवस्था जांची। निरीक्षण के दौरान करीब 30 किलो खराब गुणवत्ता वाला बेसन, चम-चम और बासी मटरी मिली। इनमें फफूंदी और बदबू होने की आशंका थी। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीम ने पूरी सामग्री मौके पर ही नष्ट करवा दी। विभाग ने विभिन्न दुकानों से मिठाइयों के आठ नमूने भी लिए। इन्हें सील कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट या हानिकारक तत्व पाए जाने पर कार्रवाई होगी। संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त मंजीत सिंह ने दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने ग्राहकों को केवल ताजा व शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाजार में औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माने सहित नियमानुसार कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान विभाग के संदीप कुमार भी मौजूद रहे।

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