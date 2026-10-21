{"_id":"6ad8f48b114bfd71a6050de7","slug":"video-video-high-level-us-congressional-delegation-meets-the-dalai-lama-in-dharamshala-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धर्मशाला में दलाई लामा से मिला अमेरिकी कांग्रेस का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा से बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वेज एंड मीन्स समिति के अध्यक्ष जेसन स्मिथ के नेतृत्व में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद डेविड श्वाइकेर्ट, एलिस स्टेफनिक, लॉरा फ्रीडमैन और एंडी ओगल्स शामिल रहे। इस मुलाकात को धर्मशाला में दलाई लामा और अमेरिकी सांसदों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण भेंट के रूप में देखा जा रहा है। दलाई लामा से मुलाकात के दौरान सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योंग पेनपा छेरिंग भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत से जुड़े विषयों और तिब्बती समुदाय के मुद्दों को लेकर अमेरिकी सांसदों की भूमिका पर ध्यान दिया जाता रहा है। दलाई लामा के कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 21 अक्तूबर को धर्मशाला स्थित उनके आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बैठक के दौरान हुई बातचीत के विषयों, किसी संभावित समझौते या मुलाकात के परिणामों का विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया गया है।

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