{"_id":"6a9ade2a3875fe1b7c05635e","slug":"video-hanuman-ansh-draws-a-full-house-in-dharamshala-for-the-third-consecutive-day-record-breaking-audience-turnout-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: तीसरे दिन भी धर्मशाला में हाउसफुल रही 'हनुमान अंश', रिकॉर्ड दर्शक पहुंचे, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धर्मशाला: तीसरे दिन भी धर्मशाला में हाउसफुल रही 'हनुमान अंश', रिकॉर्ड दर्शक पहुंचे, देखें रिपोर्ट
संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश को लेकर धर्मशाला के दर्शकों में गहरा जुड़ाव और उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के तीन हफ्ते बाद शहर के सिनेमा में इस फिल्म को दर्शकों की भारी मांग पर आखिरकार 28 अगस्त को पर्दे पर शुरू किया गया। शुरुआत में 28 अगस्त को एक शो के साथ फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके पहले ही शो में 100 सीटें भरीं। दर्शकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिनेमा प्रबंधन ने इसके शो की संख्या बढ़ा दी। 29 अगस्त को दो शो में 180 और 30 अगस्त को दो शो में 250 टिकटें बिकीं। मांग में लगातार उछाल आने पर 31 अगस्त से दैनिक शो बढ़ाकर चार कर दिए गए। इनमें 31 अगस्त को 200, 1 सितंबर 280, 2 सितंबर 290 और 3 सितंबर को रिकॉर्ड 450 दर्शक पहुंचे। वहीं, 4 सितंबर को भी शो फुल रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।