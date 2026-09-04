धर्मशाला: तीसरे दिन भी धर्मशाला में हाउसफुल रही 'हनुमान अंश', रिकॉर्ड दर्शक पहुंचे, देखें रिपोर्ट

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संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश को लेकर धर्मशाला के दर्शकों में गहरा जुड़ाव और उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के तीन हफ्ते बाद शहर के सिनेमा में इस फिल्म को दर्शकों की भारी मांग पर आखिरकार 28 अगस्त को पर्दे पर शुरू किया गया। शुरुआत में 28 अगस्त को एक शो के साथ फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके पहले ही शो में 100 सीटें भरीं। दर्शकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिनेमा प्रबंधन ने इसके शो की संख्या बढ़ा दी। 29 अगस्त को दो शो में 180 और 30 अगस्त को दो शो में 250 टिकटें बिकीं। मांग में लगातार उछाल आने पर 31 अगस्त से दैनिक शो बढ़ाकर चार कर दिए गए। इनमें 31 अगस्त को 200, 1 सितंबर 280, 2 सितंबर 290 और 3 सितंबर को रिकॉर्ड 450 दर्शक पहुंचे। वहीं, 4 सितंबर को भी शो फुल रहा।

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