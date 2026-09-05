क्रिकेट के रोमांच पर ग्लैमर का तड़का: इस टी20 लीग से चर्चा में आईं ये चार खूबसूरत महिला प्रेजेंटर; देखें फोटोज

1 of 6 दिल्ली प्रीमियर लीग में ग्लैमर का तड़का - फोटो : Instagram

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आइए इनके बारे में जानते हैं...



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नई दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) टी20 के तीसरे सीजन का रोमांच खत्म हो चुका है। अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों के चौके-छक्कों और रोमांचक मुकाबलों ने क्रिकेट फैंस का खूब मनोरंजन किया। फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। हालांकि, इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ मैदान पर मौजूद क्रिकेट सितारों ने ही ध्यान नहीं खींचा। कैमरे के सामने नजर आईं चार महिला टीवी प्रेजेंटरों, वालुशा डिसूजा, आयुषी शेखावत, खुशी गुप्ता और नम्रता शर्मा ने भी अपनी मौजूदगी से दिल्ली प्रीमियर लीग के प्रसारण को खास बनाया।

2 of 6 वालुशा - फोटो : instagram

वालुशा डिसूजा: ग्लैमर और स्टोरीटेलिंग का अंदाज

दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन तीन के मार्की प्री-मैच और पोस्ट-मैच स्टूडियो सेगमेंट की कमान वालुशा डिसूजा ने संभाली। अपने स्क्रीन प्रेजेंस और होस्टिंग के अनुभव के साथ उन्होंने खेल के विश्लेषण और मनोरंजन के बीच शानदार तालमेल बनाया। वालुशा ने लाइव ब्रॉडकास्ट के व्यस्त शेड्यूल के बीच पूर्व क्रिकेटरों और सेलिब्रिटी मेहमानों के इंटरव्यू भी किए। उनके सेगमेंट में क्रिकेट की जानकारी के साथ ग्लैमर और स्टोरीटेलिंग का अंदाज देखने को मिला। मैच से पहले उनका प्रेजेंटेशन पूरे मैचडे के माहौल को सेट करने का अहम हिस्सा रहा।

3 of 6 आयुषी - फोटो : instagram

आयुषी शेखावत: मैदान के करीब, एक्शन के सबसे करीब

पिच-साइड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आयुषी शेखावत ने संभाली। दिल्ली प्रीमियर लीग ब्रॉडकास्ट टीम में वापसी करने वाली आयुषी ने बाउंड्री रोप और डगआउट के बाहर से मैच के सबसे अहम पलों को दर्शकों तक पहुंचाया। मैच जिताने वाली पारी खेलने के तुरंत बाद बल्लेबाज से बातचीत हो या पारी के बीच कोच से रणनीतिक जानकारी हासिल करना, आयुषी ने सवालों और अपनी एनर्जी से लाइव कवरेज में जोश बनाए रखा। उनका फोकस खिलाड़ियों और कोचों की तत्काल प्रतिक्रियाओं को दर्शकों तक पहुंचाने पर रहा।

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4 of 6 खुशी - फोटो : instagram

खुशी गुप्ता: डिजिटल फैंस से जोड़ा कनेक्शन

खुशी गुप्ता ने डिजिटल फैन एंगेजमेंट और साइडलाइन फीचर्स की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने स्टेडियम के माहौल और घर पर मैच देख रहे दर्शकों के बीच कनेक्शन बनाने का काम किया। उनकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और युवा अंदाज इंटरैक्टिव सेगमेंट में खास नजर आया। दिल्ली क्रिकेट की स्थानीय संस्कृति से जुड़े फीचर्स को दर्शकों तक पहुंचाने में भी खुशी की भूमिका रही। उनके सेगमेंट ने स्टेडियम के माहौल को स्क्रीन पर लाने की कोशिश की।

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5 of 6 नम्रता - फोटो : instagram