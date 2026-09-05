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क्रिकेट के रोमांच पर ग्लैमर का तड़का: इस टी20 लीग से चर्चा में आईं ये चार खूबसूरत महिला प्रेजेंटर; देखें फोटोज
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:54 AM IST
सार
दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 के तीसरे सीजन में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को सात विकेट से हराकर खिताब जीता। टूर्नामेंट के प्रसारण में वालुशा डिसूजा, आयुषी शेखावत, खुशी गुप्ता और नम्रता शर्मा ने अलग-अलग भूमिकाओं में ग्लैमर, ऊर्जा, डिजिटल एंगेजमेंट और क्रिकेट विश्लेषण का रंग जोड़ा।
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दिल्ली प्रीमियर लीग में ग्लैमर का तड़का
- फोटो : Instagram
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नई दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) टी20 के तीसरे सीजन का रोमांच खत्म हो चुका है। अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों के चौके-छक्कों और रोमांचक मुकाबलों ने क्रिकेट फैंस का खूब मनोरंजन किया। फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। हालांकि, इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ मैदान पर मौजूद क्रिकेट सितारों ने ही ध्यान नहीं खींचा। कैमरे के सामने नजर आईं चार महिला टीवी प्रेजेंटरों, वालुशा डिसूजा, आयुषी शेखावत, खुशी गुप्ता और नम्रता शर्मा ने भी अपनी मौजूदगी से दिल्ली प्रीमियर लीग के प्रसारण को खास बनाया। आइए इनके बारे में जानते हैं...
वालुशा डिसूजा: ग्लैमर और स्टोरीटेलिंग का अंदाज
दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन तीन के मार्की प्री-मैच और पोस्ट-मैच स्टूडियो सेगमेंट की कमान वालुशा डिसूजा ने संभाली। अपने स्क्रीन प्रेजेंस और होस्टिंग के अनुभव के साथ उन्होंने खेल के विश्लेषण और मनोरंजन के बीच शानदार तालमेल बनाया। वालुशा ने लाइव ब्रॉडकास्ट के व्यस्त शेड्यूल के बीच पूर्व क्रिकेटरों और सेलिब्रिटी मेहमानों के इंटरव्यू भी किए। उनके सेगमेंट में क्रिकेट की जानकारी के साथ ग्लैमर और स्टोरीटेलिंग का अंदाज देखने को मिला। मैच से पहले उनका प्रेजेंटेशन पूरे मैचडे के माहौल को सेट करने का अहम हिस्सा रहा।
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आयुषी
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आयुषी शेखावत: मैदान के करीब, एक्शन के सबसे करीब
पिच-साइड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आयुषी शेखावत ने संभाली। दिल्ली प्रीमियर लीग ब्रॉडकास्ट टीम में वापसी करने वाली आयुषी ने बाउंड्री रोप और डगआउट के बाहर से मैच के सबसे अहम पलों को दर्शकों तक पहुंचाया। मैच जिताने वाली पारी खेलने के तुरंत बाद बल्लेबाज से बातचीत हो या पारी के बीच कोच से रणनीतिक जानकारी हासिल करना, आयुषी ने सवालों और अपनी एनर्जी से लाइव कवरेज में जोश बनाए रखा। उनका फोकस खिलाड़ियों और कोचों की तत्काल प्रतिक्रियाओं को दर्शकों तक पहुंचाने पर रहा।
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खुशी
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खुशी गुप्ता: डिजिटल फैंस से जोड़ा कनेक्शन
खुशी गुप्ता ने डिजिटल फैन एंगेजमेंट और साइडलाइन फीचर्स की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने स्टेडियम के माहौल और घर पर मैच देख रहे दर्शकों के बीच कनेक्शन बनाने का काम किया। उनकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और युवा अंदाज इंटरैक्टिव सेगमेंट में खास नजर आया। दिल्ली क्रिकेट की स्थानीय संस्कृति से जुड़े फीचर्स को दर्शकों तक पहुंचाने में भी खुशी की भूमिका रही। उनके सेगमेंट ने स्टेडियम के माहौल को स्क्रीन पर लाने की कोशिश की।
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नम्रता
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नम्रता शर्मा: आंकड़ों को आसान बनाने का अंदाज
नम्रता शर्मा ने मिड-इनिंग ब्रेकडाउन और आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने पावरप्ले मैच-अप, गेंदबाजी की विविधता और बाउंड्री प्रतिशत जैसे टी20 आंकड़ों को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाया। लाइव मैच के दौरान जब स्थिति तेजी से बदलती रही, तब भी नम्रता का शांत अंदाज नजर आया। बारिश की वजह से रुकावट हो या सुपर ओवर जैसा रोमांचक पल, उन्होंने विश्लेषण के जरिए प्रसारण को संभाले रखा।
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