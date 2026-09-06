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बिग बॉस 20: फिर शो में भाग लेंगे निरहुआ? ग्रैंड प्रीमियर की झलक से कन्फर्म हुई इस सुपरस्टार की बेटी की एंट्री

Sun, 06 Sep 2026 08:52 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 08:52 AM IST
सार

Bigg Boss 20 Grand Premier: ‘बिग बॉस 20’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है। शो के प्रीमियर में काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। इसके कई वीडियोज भी सामने आए हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस और भी उत्सुक हो गए हैं। 
 

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Bigg Boss 20 Updates Salman Khan Welcomes Nirahua Makers Shares Video Manoj Tiwari Daughter Rhiti Tiwari
सलमान खान और दिनेशलाल यादव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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‘बिग बॉस 20’ शो के प्रीमियर से पहले कई सेलेब्स के नाम कंटेस्टेंट के तौर पर चर्चा में हैं। अब सामने आए शो के प्रोमो वीडियोज के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, क्योंकि वीडियो में शो के पुराने कंटेस्टेंट मनोज तिवारी और दिनेशलाल यादव की झलक देखने को मिली है। 
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क्या शो में फिर होगी दिनेशलाल यादव की एंट्री?
‘बिग बॉस 20’ के प्रीमियर से पहले मेकर्स ने प्रोमो वीडियो शेयर किए हैं। इनमें एक वीडियो में शो के पुराने कंटेस्टेंट दिनेशलाल यादव भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिनेश साइकल चलाते हुए एंट्री मारते हैं और शो में एक बार फिर से वापसी के लिए सलमान का शुक्रियाअदा करते हैं। लेकिन सलमान उनसे कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, आप बस यहीं तक हैं।
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Bigg Boss 20 Updates Salman Khan Welcomes Nirahua Makers Shares Video Manoj Tiwari Daughter Rhiti Tiwari
सलमान खान बिग बॉस - फोटो : सोशल मीडिया
सलमान ने दिया खास परफॉर्मेंस 
इसके साथ जारी एक और वीडियो में सलमान खान अपने आइकोनिक गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इनमें भाईजान 'ओ ओ जानेजाना' से लेकर 'जानम समझा करो' जैसे गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। ये प्रोमो वीडियो देखकर फैंस भी नॉस्टैल्जिक हो गए हैं। साथ ही फैंस की शो के लिए एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है। 

Bigg Boss 20 Updates Salman Khan Welcomes Nirahua Makers Shares Video Manoj Tiwari Daughter Rhiti Tiwari
सलमान खान, मनोज तिवारी और रिति तिवारी - फोटो : सोशल मीडिया
मनोज तिवारी भी हुए प्रीमियर में शामिल
दिनेशलाल यादव के अलावा प्रोमो वीडियो में मनोज तिवारी की भी झलक देखने को मिली है। ये भी पहले शो का हिस्सा रह चुके हैं। बता दें कि मनोज तिवारी केवल प्रीमियर में नजर आएंगे। जबकि उनकी बेटी रिति तिवारी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगी। 

 

 

 

 

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Bigg Boss 20 Updates Salman Khan Welcomes Nirahua Makers Shares Video Manoj Tiwari Daughter Rhiti Tiwari
बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
कब से शुरू होगा बिग बॉस?
  • सलमान खान 'बिग बॉस' के 20वें सीजन के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं।
  • इस हिंदी रियलिटी शो का प्रीमियर 6 सितंबर को होना है।
  • इसमें माही विज, अर्शिफा खान, ईशा रिखी, रिया अहीर, काजी तौकीर और कनिका मान नजर आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें- बिग बाॅस 20: आम्रपाली दुबे से लेकर मैरी कॉम तक, सलमान के शो में शामिल हो सकते हैं ये सेलेब्स; देखें पूरी लिस्ट
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