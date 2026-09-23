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कांगड़ा: धर्मशाला गणेश महोत्सव में भजनों पर झूमे श्रद्धालु, डी.के. भरमौरी, राज जैरी और जाल्पा भजन मंडली ने बांधा समां
कोतवाली बाजार स्थित गीता भवन मंदिर में आयोजित 20वें श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। महोत्सव के सातवें दिन आयोजित भजन संध्या श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और संगीत से भरपूर यादगार शाम बन गई। प्रसिद्ध गायक डी.के. भरमौरी, 32 मील से आए राज जैरी और मंडी की जाल्पा भजन मंडली ने मंच संभालकर अपनी प्रस्तुतियों से पूरे पंडाल को भक्तिमय कर दिया।
भजन संध्या की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कलाकारों ने एक के बाद एक मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दीं। जैसे-जैसे भजनों की स्वरलहरियां गीता भवन परिसर में गूंजती गईं, श्रद्धालु गणपति बप्पा की भक्ति में डूबते चले गए।
कार्यक्रम के दौरान गणपति बप्पा के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने माहौल में ऐसा भक्तिरस घोला कि श्रद्धालु अपनी जगह पर बैठे नहीं रह सके। कई लोग तालियां बजाते हुए भजनों की धुन पर झूमते और नाचते नजर आए।
डी.के. भरमौरी ने अपनी गायकी से श्रद्धालुओं को खूब जोड़ा, वहीं 32 मील से पहुंचे राज जैरी ने भी अपनी प्रस्तुति से समां बांधा। मंडी की जाल्पा भजन मंडली ने सामूहिक भजनों के जरिए कार्यक्रम में भक्ति की अलग ही रंगत भर दी।
सातवें दिन की यह भजन संध्या केवल संगीत का कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भगवान गणेश की आराधना और सामूहिक भक्ति का अवसर भी बनी। पूरा गीता भवन परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया।
श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत का जमकर आनंद लिया और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना में लीन होकर महोत्सव की इस शाम को यादगार बना दिया। भजन संध्या के दौरान मंदिर परिसर में उत्सव और आस्था का ऐसा माहौल रहा, जिसमें संगीत, भक्ति और श्रद्धा एक साथ दिखाई दी।
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