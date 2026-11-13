{"_id":"6af6af7599346c83ba0c513d","slug":"video-sach-pass-heavy-snowfall-cuts-off-pangi-from-chamba-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: साच पास में दो फीट बर्फबारी, पांगी का चंबा से सड़क संपर्क कटा; अब 700 KM तक का सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी का चंबा मुख्यालय से सड़क संपर्क एक बार फिर कट गया है। चुराह उपमंडल के साच पास और काहलो जोत में वीरवार देर रात हुई ताजा बर्फबारी के बाद बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। साच पास में करीब दो फीट बर्फबारी होने का अनुमान है। सड़क पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। समुद्रतल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। इस बार हुई ताजा बर्फबारी के साथ ही दर्रे की सीजनल बंदी शुरू हो गई है। सर्दियों का मौसम शुरू होने के चलते अब इसके जल्द बहाल होने की संभावना कम है। साच पास और काहलो जोत में ताजा हिमपात के बाद पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। मार्ग पर बर्फ जमने से वाहनों के फिसलने और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर यातायात रोक दिया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान साच पास की ओर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। आमतौर पर अक्तूबर और नवंबर में बर्फबारी के चलते यह दर्रा सर्दियों के लिए बंद हो जाता है। साच पास मार्ग बंद होने से पांगी घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामान्य परिस्थितियों में किलाड़ से चंबा की दूरी साच पास के रास्ते करीब 170 किलोमीटर है, लेकिन अब लोगों को चंबा पहुंचने के लिए वाया कुल्लू-मनाली या जम्मू-कश्मीर होकर जाना पड़ेगा। इन वैकल्पिक रास्तों से दूरी बढ़कर करीब 650 से 700 किलोमीटर तक हो जाती है। ऐसे में जिस सफर को सामान्य परिस्थितियों में एक दिन में पूरा किया जा सकता है, उसे तय करने में अब दो से तीन दिन लगेंगे। इससे लोगों का समय और किराये पर होने वाला खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। सर्दियों के मौसम में पांगी घाटी के लोग पहले ही राशन और जरूरी सामान का भंडारण कर लेते हैं। इसके बावजूद सड़क संपर्क टूटने से दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। सबसे अधिक परेशानी गंभीर मरीजों को उपचार के लिए चंबा पहुंचाने में होती है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इससे उपचार तक पहुंचने में देरी होने की चिंता भी बनी रहती है। साच पास की सीजनल बंदी पांगी घाटी के लोगों के लिए हर साल बड़ी चुनौती बनती है। भारी बर्फबारी के कारण दर्रा बंद होने के बाद घाटी का चंबा मुख्यालय से सीधा सड़क संपर्क टूट जाता है। इसके बाद लोगों को कुल्लू-मनाली या जम्मू-कश्मीर के रास्ते लंबा सफर तय करना पड़ता है। सर्दियों के दौरान सड़क संपर्क बहाल होने तक पांगी के लोगों को इसी वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।

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