Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Bus breaks down at Baunkhari turn; 35 passengers forced to disembark mid-journey

Chamba News: बौंखरी मोड़ पर खराब हुई बस, 35 यात्रियों को बीच रास्ते उतरना पड़ा

Thu, 12 Nov 2026 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Bus breaks down at Baunkhari turn; 35 passengers forced to disembark mid-journey
बनीखेत के बौखरी मोड़ में खराब एचआरटीसी की बस - जागरूक पाठक
चंबा से दिल्ली जा रही बस में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों को दूसरी बस से भेजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बनीखेत (चंबा)। चंबा से दिल्ली जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस बुधवार शाम को बनीखेत के समीप बौंखरी मोड़ पर तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही खड़ी हो गई। इससे बस में सवार करीब 35 यात्रियों को कुछ देर के लिए सड़क किनारे इंतजार करना पड़ा।

बस बौंखरी मोड़ के पास अचानक खराब हो गई। इसके बाद चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। बस में सफर कर रहे यात्रियों जोगिंदर सिंह, मनोज कुमार, अक्षय ठाकुर, आशीष कुमार, हेमंत सिंह, मेघा और रश्मि ने बताया कि बस अचानक बीच रास्ते में रुक गई, जिसके चलते उन्हें बस से उतरना पड़ा। यात्रियों ने निगम प्रबंधन से मांग की है कि लंबी दूरी के रूटों पर बसें भेजने से पहले उनकी तकनीकी जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही लंबे रूटों पर नई बसें चलाई जाएं।
विज्ञापन


वहीं, एचआरटीसी बनीखेत बस अड्डा प्रभारी रमेश शर्मा ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी आने से यह समस्या हुई थी। बस में सवार यात्रियों को दिल्ली जाने वाली दूसरी बस में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया, ताकि उन्हें आगे की यात्रा में परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed