Chamba News: चनेड़-भनौता सड़क पर गड्ढों का जाल, सफर हुआ जोखिम भरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

निकासी नालियां न होने से सड़क पर बह रहा पानी, लोक निर्माण विभाग जल्द भेजेगा कनिष्ठ अभियंतासंवाद न्यूज एजेंसीचनेड़ (चंबा)। चनेड़ जीरो पॉइंट से भनौता तक बदहाल सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मार्ग से दोपहिया वाहन लेकर गुजरना जोखिम भरा हो गया है। सड़क की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत सुधारने की लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस है। सड़क की दुर्दशा के चलते स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है।ग्रामीणों में रमेश कुमार, प्रीतम चंद, अनिल कुमार, किशन चंद, दलीप कुमार, राजीव कुमार और प्रमोद कुमार ने बताया कि कई स्थानों पर निकासी नालियां नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर बहता रहता है। इससे सड़क की हालत और खराब हो रही है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से मांग की है कि सड़क की स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करवाया जाए।उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कनव बड़ौत्रा ने बताया कि जल्द ही कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद सड़क की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।