{"_id":"6ad31998c2dbd1f15306e073","slug":"video-leader-of-the-opposition-jairam-thakur-visits-chamba-party-workers-extend-a-warm-welcome-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चंबा दाैरे पर, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच भाजपा कार्यसमिति सदस्य जय सिंह और युवा नेता राहुल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें चंबा की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक चंबा थाल भेंट किया। जय सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चंबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं को हमेशा जनसेवा के लिए प्रेरणा मिली है।

... और पढ़ें