{"_id":"6ac8abf836d70d81d807b23f","slug":"video-chamba-bjp-jai-singh-questions-congress-guarantees-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर जय सिंह ने उठाए सवाल, वादाखिलाफी का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। चंबा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस दस गारंटियों के सहारे सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। जय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने चंबा सदर विधायक और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अनुसार, राजनीतिक विदाई का दौर चंबा से शुरू हो चुका है। जय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों से 100 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदने का वादा किया था, लेकिन यह गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने गोबर खरीद योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान अब भी इसके इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। भाजपा नेता ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबा में कई महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए, लेकिन उनके आवेदन निरस्त होने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। जय सिंह ने मेडिकल कॉलेज चंबा की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरोल परिसर में पर्याप्त स्टाफ और फर्नीचर की कमी है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई। रोजगार के मुद्दे पर जय सिंह ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि साहो में उपतहसील खोलने की घोषणा के बावजूद इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया। जय सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं के बारे में लोगों को बताएंगे।

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