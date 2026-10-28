बिलासपुर: नवदुर्गा मंदिर खरोटा में ग्रामीण बैंक ने लगाया रक्तदान शिविर, युवाओं ने बढ़-चढ़कर लिया भाग

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रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों की सहायता के उद्देश्य से झंडूता उपमंडल के नवदुर्गा मंदिर खरोटा में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बरठीं शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार, शिविर में युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। शिविर शाम तक जारी रहने की जानकारी दी गई थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों के रक्तदान करने की उम्मीद जताई गई। रक्तदान शिविर में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हमीरपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक ऋषि सूद, समाजसेवी करम देव गौतम, बरठीं शाखा के प्रबंधक अजय कुमार शर्मा और व्यवसायी रोहित महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान के महत्व और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ऐसे शिविरों की भूमिका पर जोर दिया गया। रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है। दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से आयोजित शिविर में युवाओं ने भागीदारी निभाते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। ऐसे आयोजन समाज में सहयोग, सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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