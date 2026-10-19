{"_id":"6ad5e219f1eb9938e30be435","slug":"video-ashtami-devotees-shri-naina-devi-temple-bilaspur-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: अष्टमी पर माता के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पटियाला समेत देशभर से पहुंचे भक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में अष्टमी के अवसर पर माता के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त माता के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अष्टमी पर माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु इसे सौभाग्य का अवसर मान रहे हैं। पंजाब के पटियाला से भी बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार में पहुंचे। यहां आए श्रद्धालुओं ने माता का पूजन किया और प्रसाद अर्पित करने के साथ हवन भी किया। पटियाला से आए श्रद्धालुओं ने माता से प्रार्थना की कि वह सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें बार-बार अपने दरबार में आने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने पटियाला लंगर कमेटी की ओर से किए जा रहे कार्यों के निरंतर जारी रहने की कामना भी की। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता के दरबार में पहुंचकर उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने यहां मिले सहयोग के लिए आभार जताया और माता से सभी भक्तों के कल्याण की अरदास की। अष्टमी पर माता के दर्शन करने पहुंचीं एक अन्य श्रद्धालु ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि अष्टमी के दिन माता के दर्शन कर उन्हें बहुत अच्छा लगा। मंदिर में उन्हें आसानी से दर्शन हुए और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं से भी श्री नयना देवी जी पहुंचकर माता के दर्शन करने का आग्रह किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन की व्यवस्था और यहां मिले सहयोग पर संतोष जताया। अष्टमी के अवसर पर शक्तिपीठ में पहुंच रहे भक्त पूजा-अर्चना के साथ अपने परिवार और सभी लोगों की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए माता के दर्शन आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शांति का विशेष अवसर बने हुए हैं।

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