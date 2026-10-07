{"_id":"6ac5f3a1822c0fb5d1036898","slug":"amar-singh-s-big-statement-cbi-raid-on-mann-s-osd-speaks-on-rahul-s-arrest-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर सिंह का बड़ा बयान: मान के ओएसडी पर सीबीआई छापेमारी, राहुल की गिरफ्तारी पर बोले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के आवास पर हुई सीबीआई की छापेमारी समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन और राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी बात रखी। अमर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए आयोजित भोज पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की गतिविधियों पर अपनी राय सामने रखी। इस दौरान पंजाब से जुड़े सीबीआई छापेमारी के मामले से लेकर दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन और राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक, कई मुद्दों पर उनसे सवाल किए गए। अमर सिंह ने सभी मुद्दों पर कांग्रेस के रुख के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया साझा की।



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