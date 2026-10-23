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बिजली कटौती के विरोध में कच्चे क्वार्टर बाजार के दुकानदारों ने सुभाष चौक पर लगाया जाम

सुनील कुमार

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:12 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:12 PM IST







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-एटलस रोड पर बीच सड़क पर हाइड्रा मशीन -दुकानदार बोले करीब 23 घंटे से गुल है बिजली -त्योहारी सीजन में बिजली कर्मियों की हड़ताल के कारण दुकानदारों का व्यापार हो रहा प्रभावित -करीब 20 मिनट तक लगाया जाम, एसीपी अमित धनखड़ ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम -कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों ने रात 11:00 बजे भी किया था प्रदर्शन ... और पढ़ें

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